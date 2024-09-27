Nikol Paşinyan'dan "Azerbaycan'la barış" vurgusu: Ulaşılabilir mesafede Önceki BM konuşmalarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girdiğini açıklayan Paşinyan, bu kez sürecin olumlu bir şekilde seyrettiğini duyurdu.

AA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan Paşinyan, "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sadece mümkün değil, aynı zamanda ulaşılabilir olduğunu söylemek istiyorum" ifadeleri ile Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İMZALANAN İLK YASAL BELGE VURGUSU

30 Ağustos'ta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi konusunda iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliğin imzalandığını anımsatan Başbakan Paşinyan, bunun da iki ülke arasında imzalanan ilk yasal belge olduğuna dikkat çekti.

Paşinyan, söz konusu yönetmeliğin imzalanmasının Azerbaycan ile Ermenistan'ın karşılıklı olarak toprak bütünlüklerini tanıdığı ve birbirinden toprak talepleri olmadığına dair mutabakatın göstergesi olduğunu belirtti.

YÜZDE 80'İ ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILDI

Geriye sadece barış anlaşmasını imzalanmanın kaldığını söyleyen Başbakan Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de iki ülke arasındaki barış anlaşması taslak metninin yüzde 80'i üzerinde mutabakata varıldığını duyurdu.

Ayrıca, Ermeni tarafın bu maddelerle barış anlaşması imzalamayı ve diğer konuların görüşülmesine devam edilmesi teklifinde bulunduğunu aktardı.

"ÖNEMLİ HÜKÜMLER BULUNUYOR"

Anlaşmanın mutabakata varılan maddelerle imzalanmasının kalan sorunların çözümünü kolaylaştıracağını vurgulayan Paşinyan, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

Ermenistan ve Azerbaycan örneğinde, barış anlaşması taslağının mutabakata varılan maddelerinde karşılıklı toprak talebi olmadığı ve gelecekte de toprak talebinde bulunulmayacağı hükümleri var.



Diplomatik ilişkilerin kurulması, maddelerin uygulanmasına nezaret edecek ortak bir komisyon kurulması, birbirinin iç işlerine karışmama, güç kullanmama, güç kullanımıyla tehdit etmeme gibi önemli hükümler bulunuyor.

'BARIŞ KAVŞAĞI' PROJESİNE DEĞİNDİ

Devamında, Ermenistan Anayasası'nda barış anlaşması imzalanmasını engelleyecek bir hüküm bulunmadığını savunan Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'dan toprak talebi olmadığını belirtti.

Konuşmasında "Barış Kavşağı" projesine de değinen Paşinyan, projeyle Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki kara yolu, demir yolu ve diğer ulaşım imkanlarının açılmasının yanı sıra, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve tüm bölge arasında ulaştırma, boru ve enerji iletim hatlarının geçişini sağlamanın amaçlandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)