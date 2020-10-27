Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Sınırlarımızı korumaya gideceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, kadınlarla yapacakları askeri tatbikatın ardından cepheye gideceklerini söyledi.

Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan, şimdi de kadınları cepheye sürmeye başladı.

İHA operasyonlarında çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan'ın, kadınları askere aldığı ve eğitimlere başladığı belirtildi.

ERMENİ KADINLARA ASKERİ EĞİTİM

Kadınların askeri üniformalarla muharebe hazırlık talimlerinin yanı sıra ilk yardım eğitimlerinden geçtiği kaydedildi.

PAŞİNYAN'IN EŞİ TATBİKATA BAŞLAYACAK

Bu gelişmeler yaşanırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi de dahil olmak üzere 13 kadınla askeri tatbikatlara başlayacaklarını duyurdu.

Anna Hakobyan, şunları yazdı:

"SINIRLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

"Yarından itibaren ben dahil 13 kişilik kadın, askeri tatbikatlara başlayacak. Birkaç gün içinde vatanımızın sınırlarını korumaya gideceğiz. Düşmana teslim olacak ne vatanımız ne de haysiyetimiz var."