Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan: Hayallerimiz yok oldu

Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan: Hayallerimiz yok oldu

Ermenistan Başbakanı'nın kızı, sosyal medya paylaşımında, hedeflerini kaybettiklerini itiraf etti.

Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan ordusunun Azerbaycan karşısında verdiği zayiat, Erivan'ın üst düzey isimleri ve bunların yakınları tarafından dile getirilmeye başladı.

Morallerin altüst olduğu Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, sosyal medya hesabından, ülkesinin vatandaşlarını kızdıran itiraf niteliğinde bir paylaşım yaptı.

"HAYALLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ YOK OLDU"

Mariam Paşinyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Kişisel hayallerimiz ve hedeflerimiz yok oldu. Hayallerimiz; askerlerimiz ve vatanımızla bağlantılıydı." ifadelerine yer verdi.

"GERİ ÇEKİLME YENİLGİ DEĞİL"

Bir açıklama da Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Hovhannisyan'dan geldi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan karşısında yaşadığı büyük yıkımın üzerini örtmeye çalışan Hovhannisyan, "Geri çekilme, yenilgi anlamına gelmez. 1918, 1941 ve 1992'de geri çekildik ama sonra kazandık. Şimdi geri çekiliyoruz çünkü kazanacağız." dedi.