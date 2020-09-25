Nikos Anastasiadis'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz'deki tansiyonun yükselmesinin ardından açıklama yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, "Türkiye'ye sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz" ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Fransız Le Figaro gazetesine konuşarak Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “huzur bozan” taraf olduğunu ileri sürdü.

"EYLEMLERLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Tehdit içerikli açıklamalarda bulunan Anastasiadis, “Türkiye’nin davranışı yanıtsız ve sonuçsuz bırakılamaz. Sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği liderlerinin 1 Ekim’e ertelediği zirveden beklentilere değinen Anastasiadis, Türkiye’nin uzun süredir Yunanistan karasularını ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek Doğu Akdeniz’deki yasadışı iddialarını dayatmaya çalışması nedeniyle “diplomatik ve politik kararların” alınması gerektiği söyledi.

"BÖLGE İHLALİNİ TERCİH ETTİLER"

Yunanistan ve Türkiye arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Anastasiadis, “Ankara’ya diyalog talebinde bulunduğumuzu, aksi takdirde Lahey Uluslararası Mahkeme’ye başvuracağımızı hatırlatıyoruz. Maalesef Türkiye yanıt vermedi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal etmeyi tercih etti” dedi.