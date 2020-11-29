Nikos Dendias: Almanya, Türkiye'ye silah satarak kendisiyle çelişiyor

Türkiye'nin barışı tehdit ettiği iddiasını ortaya atan Yunan bakan, Ankara-Berlin ilişkilerini mercek altına aldı. Dendias, ABD'nin varlığına ihtiyaçlarının olduğunu da söyledi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerilimi artırarak, kendi meselesine Avrupa Birliği'ni katmaya çalışan Yunanistan, Ankara ile Berlin arasındaki ilişkiyi sorguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin bölgede provokasyon yaptığını savunarak, Almanya'nın Ankara'ya silah satışını sürdürmesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) liderlik etmediğini söyledi.

"ALMANYA'YI ANLAMIYORUM"

Politico'ya konuşan Dendias, "Almanya’nın, uluslararası hukuka uymaları gereken ülkelere açık bir ders vermek için ekonomisinin muazzam gücünü kullanma konusundaki isteksizliğini gerçekten anlayamıyorum." dedi.

'TÜRKİYE'YE NİYE SİLAH VERİYORSUNUZ' SORGUSU YAPTI

Türkiye'yi barış ve istikrarı tehdit eden ülke olarak konumlandırmaya çalışan Dendias, "Almanya'nın (Türkiye'ye) saldırı silahlarını sağlamasının büyük çelişki olduğunu anladığından da eminim." ifadesini kullandı. Yunan bakan, "Bu, çelişki kelimesinin tanımıdır." diye konuştu.

"ABD'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Nikos Dendias ayrıca, Avrupa askeri varlığının eksik olduğunu, bunun için ABD'ye ihtiyaç duyulduğunu ileri sürdü.

Dendias, "Bölgenin, Avrupa askeri varlığının eksikliğini telafi edecek bir şekilde, ABD'nin varlığına ve özellikle askeri varlığına ihtiyaç duyduğuna inanıyorum." görüşünü paylaştı.