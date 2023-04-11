Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yle görüştü: Doğu Akdeniz’de barış istiyoruz Dendias ve Şukri'nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz meselesi gündeme geldi. Şukri, bölgede barış ve istikrardan yana olduklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dışişleri bakanı düzeyinde görüşme yapıldı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi ağırladı.

Basına kapalı görüşme gerçekleştiren iki isim, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Halklarımız arasındaki ilişkiler asırlar öncesine uzanıyor"

Mısır ve Yunanistan’ın tarihi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Şukri, şöyle dedi:

İki ülkenin halkları arasındaki ilişkiler asırlar öncesine kadar dayanıyor. Biz bunun ilişkilerimizin gelişmesine ve istikrarlı olmasına da yansıdığını görüyoruz.

Doğu Akdeniz'de barış mesajı

Şukri, iki ülke arasındaki görüşmelerin çok şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyleyerek "Uluslararası ve bölgesel düzeyde Doğu Akdeniz’de istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik politikamız aynı ve çıkarlarımız ortak." ifadelerini kullandı.

"Stratejik ilişkimiz var"

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, başta elektrik olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğine sahip olduklarını belirterek, Mısır ve Yunanistan'ın karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı stratejik bir ilişkiye sahip olduğunu kaydetti.

Şukri'nin bugün başladığı Yunanistan ziyaretinin kaç gün süreceğine ilişkin detay paylaşılmadı.

İş birliğini güçlendirmek istiyorlar

Dendias, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ile ekonomi, yatırımlar, enerji ve iklim değişikliği alanlarındaki stratejik iş birliğini daha da güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.

Libya, Orta Doğu, AB-Mısır ilişkileri...

Yunanistan Dışişleri Bakanı, mesajının devamında şöyle yazdı:

Karşılıklı ilgi alanındaki uluslararası ve bölgesel gelişmeler olan Doğu Akdeniz, Libya, Orta Doğu; AB-Mısır ilişkileri ve bölgesel iş birliği planları da gündemdeydi.