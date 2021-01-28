Nikos Dendias: Türkiye ile görüşmeler önemli bir adım

Nikos Dendias: Türkiye ile görüşmeler önemli bir adım

Yunan bakan, Ankara ile yeniden başlayan temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'dan heyetler, istikşafi görüşmelerin 61. turunda İstanbul Dolmabahçe'de bir araya geldi.

İki ülke arasında 25 Ocak'ta yeniden başlayan temaslar, NATO ve Avrupa'da olumlu karşılandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "İstikşafi görüşmeler önemli bir adım ancak büyük bir adım değil." dedi.

'YENİDEN BAĞLANTI' TOPLANTISI

Euronews'e konuşan Dendias, önemli olan hususun görüşmelerin yeniden başlaması olduğunu söyledi.

İstanbul'daki toplantının "yeniden bağlantı" toplantısı olduğunu dile getiren Dendias, bundan sonra nereye doğru ilerleyeceklerini göreceklerini ifade etti.

"HERKESİN ÇIKARINA OLACAK"

Dendias, "Umarım en iyisini yapabiliriz. Çünkü bu; toplumlarımızın, Avrupa'nın, Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın çıkarına olacaktır." diye konuştu.

Keşif görüşmelerinin niteliğine değinen Yunan bakan, bunların müzakere olmadığını söyledi.

Nikos Dendias, istikşafi görüşmelerin gerçek müzakereler için referans şartları belirlemeye çalışan büyükelçiler düzeyinde görüşmeler olduğunu sözlerine ekledi.