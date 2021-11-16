Nikos Dendias'tan AB'ye Maraş çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kapalı Maraş'ın yeniden faaliyete geçmesine karşılık Brüksel'den devreye girmesini istedi.

Yıllar sonra kademeli olarak açılmasına karar verilen Kapalı Maraş, Yunanistan'da yankılanmaya devam ediyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, Maraş konusuna ilişkin AB'yi harekete geçirmeye çalıştı.

"UMARIM TÜRKİYE'YE YANIT VERİRİZ"

Maraş'ın açılmasının "yasa dışı" olduğunu öne süren Dendias, "Umarım Türkiye'nin hukuksuz davranışlarına ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayma girişimine Avrupa'dan bir yanıt gelir." ifadesini kullandı.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci geçtiğimiz yıl başladı..

46 yıldır kapalı olan ve "Hayaley Şehir" olarak da anılan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı.