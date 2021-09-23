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    Nobel Ödül Töreni, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

    Ödüller, pandemiden dolayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek.
    • AA
    • 23.09.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 18:03
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    Nobel Ödül Töreni, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

    Koronavirüs salgını gerekçesiyle Nobel ödülleri ile ilgili karar alındı.

    Nobel Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nobel ödüllerinin sahipleri, madalyalarını kendi ülkelerinde alacak.

    "GEÇEN SENE OLDUĞU GİBİ..."

    Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, Nobel'in küresel bir fenomen olduğunu belirterek, "Herkes Kovid-19 salgınının bitmesini isterdi ancak henüz bu noktada değiliz. Nobel ödülü alanlar, geçen sene olduğu gibi bu yıl da ödüllerini ve madalyalarını kendi ülkelerinde teslim alacaklar." ifadesini kullandı.

    DİJİTAL PLATFORMDA YAPILACAK

    Her yıl 10 Aralık'ta düzenlenen ödül töreni, yaklaşık 60 yıldır ilk kez geçen sene salgın nedeniyle iptal edilmişti. Bu sene de iptal edilen ödül töreni dijital platformda yapılacak.

    Nobel Ödül Töreni, koronavirüs nedeniyle iptal edildi #1

    DAHA ÖNCE İPTAL EDİLEN TÖRENLER

    Pandemiden önce Nobel Ödül Töreni, en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti.

    Tören 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında da yapılmamıştı.

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