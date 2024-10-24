Nobel Ödüllü Türk Ekonomist Daron Acemoğlu ABD seçiminde kimi desteklediğin açıkladı

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ABD'de seçim yarısı gün geçtikçe kızışıyor...

Seçim günü yaklaştıkça, adayların destekçileri de siyasi yarışa aktif katılım göstermeye başladı.

Öyle ki, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk, tek başına kampanyayı yönetir hale geldi.

Demokratların adayı ABD Başkan yardımcısı Kamala Harris ise, birçok milyarder ve ünlü tarafından destek yağmuruna tutuldu.

NOBEL ÖDÜLLÜ EKONOMİSTLER HARRİS'İ DESTEKLİYOR

Seçim yarışı sürerken, ünlü bir kesim daha kimi desteklediklerini açıkladı.

ralarında Nobel Ödüllü Türk Ekonomist Daron Acemoğlu’nun da olduğu yirmi üç Nobel Ekonomisti ABD seçimlerindeki tarafını açıkladı.

Ekonomistler bir mektuba imza atarak Demokratların Adayı Kamala Harris’e destek verdiklerini duyurdu.

ACEMOĞLU'NDAN HARRİS'E DESTEK MESAJI

Bu haberi sosyal medya hesabından açıklayan Daron Acemoğlu, “Ben ve yirmi iki Nobel ekonomisti Kamala Harris'in Başkan olmasını destekleyen bir mektuba imza attık. Harris'in politikalarının daha güçlü bir ekonomik performansa, daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi bir ekonomik büyümeye yol açacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.