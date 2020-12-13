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    Norilsk kentini kar fırtınası vurdu

    Rusya’da meydana gelen kar fırtınası, fırtınaya dışarda yakalananların kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 14:31
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 15:03
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    Norilsk kentini kar fırtınası vurdu

    Yerel medyada yer alan habere göre, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Norilsk şehrinde kar fırtınası meydana geldi.

    Fırtına, şehir hayatını olumsuz etkiledi.

    Fırtınaya dışarda yakalanan bölge sakinlerinin, otobüs duraklarına ve yakındaki binalara sığınmak zorunda kaldığu öğrenildi.

    YOLLARA FIRTINA ENGELİ

    Havaalanı da dahil olmak üzere şehrin birçok bölgesini birbirine bağlayan Norilsk- Kayerkan-Alykel otoyolunun kar fırtınası uyarısı nedeniyle kapatıldığı, otobüs seferlerinin geçici olarak askıya alındığı ve bazı yollarda da hafif araçların geçişinin yasaklandığı belirtildi.

    Önceki gün kar ve rüzgar nedeniyle şehirde fırtına uyarısı yapıldığı da bildirildi.

    Norilsk kentini kar fırtınası vurdu

    Norilsk kentini kar fırtınası vurdu #1

    Norilsk kentini kar fırtınası vurdu #2

    Norilsk kentini kar fırtınası vurdu #3

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