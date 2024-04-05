Norveç, Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika'yı sınır dışı edecek Norveç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları ile bilinen Iraklı Salwan Momika'nın iltica talebini kabul etmedi. Norveç'te tutuklanan provokatör sınır dışı edilecek.

AA & Ensonhaber

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları ile bilinen ve İsveç'ten sınır dışı edilme kararı onanan Iraklı Salwan Momika'nın Norveç'e giderek yaptığı iltica talebi reddedildi.

Norveç Göç Ofisi'nden yapılan açıklamada Momika'nın 28 Mart'ta ilticasının kabul edilmediği, bu yüzden sınır dışı edilmesi amacıyla tutuklandığı belirtildi.

Dublin Sığınma Anlaşması gereği Momika'nın ilk iltica ettiği yer olan İsveç'e iadesine karar verildiği aktarıldı.

İsveç Göçmenler Ofisi Müdürü Jesper Tengroth, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada Norveç'in Momika hakkında verdiği kararı kabul ettiklerini, Dublin Sığınma Anlaşması gereği Momika'nın İsveç'e teslim edileceğini söyledi.

Çalışma ve oturma izni uzatılmamıştı

İsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart'ta Göç Mahkemesi'nin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuştu.

Momika ise Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e gittiğini ve Norveç'e iltica edeceğini söylemişti.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Momika, İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermiş, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakan Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakan Momika'nın eylemlerinin ardından Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmişti.