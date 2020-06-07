Norveç Prensesi Louise'den ırkçılık itirafı

Irkçılığı, siyahi biriyle yaşadığı ilişkiden sonra anladığını belirten Martha Louise, kendisinin ve erkek arkadaşının ölüm tehditleri aldığını söyledi.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi, ülke genelinde olaylı gösterilerin fitilini ateşledi.

Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen gösteriler, kısa sürede dünya geneline yayıldı.

Norveç Prensesi Martha Louise, siyahi bir erkekle bir sene flört ettikten sonra ırkçılığı anladığını ifade etti.

SİYAHİ İŞ ADAMIYLA İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Louise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyahi bir iş adamı Durek Verrett ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, bir yıllık ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

"IRKÇILIĞI SİYAHİ BİRİYLE FLÖRTTEN SONRA ANLADIM" İTİRAFI

Yaşadığı çevre dolayısıyla ırkçılığın bu derece yagınlığının farkında olmadığını dile getiren Louise, ırkçılığın ayrıntılarda gizli olduğunu söyledi.

Norveç Prensesi, söz konusu flörtten sonra beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların bilinçli ya da bilinçsiz olarak düşüncelerini nasıl etkilediğini anladığını itiraf etti.

"İŞTE BU IRKÇILIK"

Verrett ile ilişkisi sonrası kendisiyle el sıkışmayı reddeden arkadaşları olduğunu belirten Louise, "Basın, erkek arkadaşımın yalancı olduğunu, onun ailem için bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu yazdı. Bazı arkadaşlarım Durek'in beni ve paramı kullandığını iddia etti.

Gazeteler erkek arkadaşımın hayatını araştırmadan yalan yanlış şeyler yazmaya başladı. Çünkü bu durum, şu andaki var olan sistemi destekliyor. İşte bu ırkçılık." ifadelerine yer verdi.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIK"

Kendisinin ve erkek arkadaşının ölüm tehditleri aldığını aktaran Louise, "Irkçılık açık bir şekilde ayrımcılık yapmak değildir. Siyahi insanlara kötü davranmak ve onları öldürmek çok kolay. Irkçılık, Durek'ten utanan insanlarda gizli.

Erkek arkadaşım nazik olduğu için kötü biri ilan ediliyor. Ona yaşam alanı bırakmıyorlar. İnsanlar ırkçı olmadığını düşünüyor ancak kendi ten renklerinden farklı hiç arkadaşları yok." dedi.