Norveç, rekor ziyaretçi sayısı nedeniyle 'turist vergisi' getirecek

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Kuzey Avrupa'nın en merak edilen ülkelerinden birisi...

Norveç son yıllarda turizm patlaması yaşıyor.

TURİST VERGİSİ GELİYOR

Ülke, artan ziyaretçi sayısıyla ilgili endişelerle mücadele etmek amacıyla turist vergisi getiren en son Avrupa destinasyonu olmaya hazırlanıyor.

Milletvekilleri Perşembe günü, belediyelerin "turizmden özellikle etkilenen bölgelerde" gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirmesine olanak tanıyan yeni vergiyi onayladı.

KONAKLAMA ÜCRETLERİNE EKLENECEK

Yasa, yerel yönetimlerin vergiyi kendi takdirlerine göre uygulamalarına izin veriyor ve vergi konaklama ücretlerine eklenecek. Yetkililer, ayrıca bu oranı mevsime göre de ayarlayabilecekler.

ALTYAPIYA HARCANACAK

Vergi ile toplanan fonlar sadece hem ziyaretçilere hem de yerel halka fayda sağlayan turizm altyapı projelerinin iyileştirilmesi için kullanılacak.

Belediyelerin fonları harcayabilmeleri için tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlamaları ve planlarını hükümete onaylatmaları gerekecek.

'TARİHİ ANLAŞMA'

Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetinin "Avrupa'nın geri kalanıyla uyumlu" bir turizm vergisi getirmek üzere "tarihi bir anlaşmaya" vardığını söyledi.

Ülke, artan aşırı turizm sorunuyla mücadele etmek için ziyaretçi vergilerini uygulamaya koyan ya da artıran bir dizi Avrupa ülkesinin en sonuncusu.

Özellikle aşırı turizmden en çok etkilenen bölgelerde olmak üzere, ülkede mola veren yolcu gemilerine de vergi uygulanabilir.

NORVEÇ'TE ZİYARETÇİ REKORU

Turistler sıcaktan kaçmak için giderek daha serin, Kuzey Avrupa destinasyonlarını tercih ederken Norveç, ziyaretçi sayısında bir patlama yaşadı.

Geçen yıl 38,6 milyon kişi ülkede rekor düzeyde konaklama rezervasyonu yaptı.

Buna yabancı turistlerin 12 milyondan fazla gecelemesi de dahil. Bu 2023'e göre yüzde 4,2'lik bir artışa tekabül ediyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR SAYININ ARTMASINA NEDEN OLDU

Sosyal medyada paylaşılan yürüyüş parkurlarının göz alıcı görüntülerinin ziyaretçi akınına yol açtığı Lofoten adaları gibi daha önce sakin olan bazı destinasyonlarda yoğunluklar yaşanıyor.

Çok sayıda küçük kasaba ve köye dağılmış 24 bin 500 kişilik nüfusuyla bölge, tüm bu yeni ziyaretçilerin maliyetiyle başa çıkmakta zorlanıyor.

Sektör kuruluşu Norwegian Tourism Partners (Norveçli Turizm Ortakları) tarafından kısa süre önce yapılan bir ankete göre Norveç'in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Tromso'daki insanların yüzde 77'si burada çok fazla turist olduğunu düşünüyor.

YEREL HALK ŞİKAYETÇİ

Altyapı bu patlamaya ayak uydurmakta zorlandığı için turizmdeki artış Norveç genelinde yerel halkla gerginliğe neden oldu.

Popüler destinasyonlarda umumi tuvaletler ve otoparklar gibi tesisler dolup taşmaya başladı.

Hatta bazı bölge sakinleri, insanların arka bahçelerini tuvalet olarak kullandığını bildirirken, Norveç'in yollarını tıkayan artan trafikten sitem ediyor.