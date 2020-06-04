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Norveç'te heyelan evleri yuttu
Yetkililer, heyelandan sonra küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığını bildirdi.
- Haber Merkezi
- 04.06.2020 - 17:22
Görüntüler, Norveç'te kayda geçti.
Alta kasabasında meydana gelen heyelanda, 610 metre genişliğinde toprak parçası kaydı.
Heyelan sonucu 8 ev denize sürüklendi. Felaket bölgesindeki evde bulunan bir kişi tahliye edildi.
HEYELAN ANI KAMERADA
Hava ve denizden kurtarma operasyonu başlatılırken, olayda yaralanan olmadı. Toprak kayması anı, saniye saniye kaydedildi.
Norveç'te heyelan evleri yuttu VİDEO
KÜÇÜK ÇAPLI TOPRAK KAYMALARI YAŞANDI
Tatil evi olduğu belirtilen çoğu yapının, heyelandan 48 saat önce dolu olabileceği belirtildi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, büyük toprak kaymasının ardından küçük çaplı heyelanlar yaşandığı aktarıldı.