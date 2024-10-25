Norveç'te sosyal medya kullanımına yaş engeli

Haber Merkezi

Çocukların sosyal medya kullanım yaşı, tüm dünya tarafından tartışılan bir konu haline geldi.

Birçok ülkede sosyal medya kullanım yaşı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Çocuklar için yaş kullanımı sınırlaması getiren ülkeler arasına Norveç de girdi.

SOSYAL MEDYA KULLANIM YAŞI 15 OLACAK

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yeni düzenlemelerin, teknoloji şirketlerinin 15 yaş altındakilerden kişisel veri toplamasını engelleyeceğini ve bunun Netflix gibi şirketlere de uygulanacağını söyledi.

UYGULAMANIN TEMEL AMACI ÇOCUKLARI KORUMAK

Norveç'te, sosyal medya kullanım yaşı alt sınırı 13 olarak belirlenmiş durumda.

Ülkenin medya düzenleme kurumuna göre, mevcut sınırlamalara rağmen Norveç'te 9 yaşındaki çocukların yarısından fazlası sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve çocuklar genellikle kısıtlamaları kolayca aşabiliyor.

"DAHA KATI MEVZUATLAR DÜŞÜNÜYORUZ"

Başbakan Store, yerel haber kuruluşu VG'ye yaptığı açıklamada "Bu oldukça güçlü bir mesaj veriyor. Çocuklar sosyal medyadaki zararlı içeriklerden korunmalı. Bunun zorlu bir mücadele olduğunu biliyoruz. Çünkü burada baskın güçler var, ancak aynı zamanda siyasetin de gerekli olduğu yer burası.” diye konuştu.

Aile bakanı Kjersti Toppe ise, “Ebeveynler teknoloji devleriyle mücadelede tek başlarına duramazlar. Bu nedenle daha katı mevzuatlar düşünüyoruz.” dedi.