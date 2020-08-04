Dolar
6.9486
-0.0589%
Euro
8.2185
0.3247%
Altın
1976.97
0.0075%
Borsa
1131.22
0.3833%
G. Altın
442.301
0.124%
Bitcoin
78350
-1.1427%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

    Fransa’da geçen yıl alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali’nde bulunan ve Fransa’nın en büyük müzik aleti olarak bilinen 'org', yangından sonra temizlenme ve tamir işlemi için sökülüyor.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 10:57
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 10:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nin orgu, temizleme, bakım ve tamir işlemleri için sökülmeye başlandı.

    Orgun, 4 yıl boyunca parça parça temizlenip bakımı yapılacağı ve söz konusu işlemlerin ardından akort edilmesinin 6 ay süreceği aktarıldı.

    109 DÜĞME TEK TEK ÇIKARILACAK

    Uzmanlar, orgun beş klavyesini, pedal panosunu ve bazıları 10 metreyi bulan 8 bin borusunu, hava akışını kontrol eden 109 durdurma düğmesini tek tek çıkartıp tamir ederek temizleyecek.

    Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek #1

    ORTA ÇAĞ’DAN KALMA

    Parçalar, temizlik ve restorasyonun yapılacağı dev katedralin içindeki özel konteynerlerde yapılacak.

    1403 yılında yapılan orgun borularından bazılarının ise Orta Çağ’dan kalma olduğu biliniyor.

    Görüş Bildir