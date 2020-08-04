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- Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek
Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek
Fransa’da geçen yıl alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali’nde bulunan ve Fransa’nın en büyük müzik aleti olarak bilinen 'org', yangından sonra temizlenme ve tamir işlemi için sökülüyor.
- DHA
- 04.08.2020 - 10:57
- Güncelleme : 04.08.2020 - 10:57
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nin orgu, temizleme, bakım ve tamir işlemleri için sökülmeye başlandı.
Orgun, 4 yıl boyunca parça parça temizlenip bakımı yapılacağı ve söz konusu işlemlerin ardından akort edilmesinin 6 ay süreceği aktarıldı.
109 DÜĞME TEK TEK ÇIKARILACAK
Uzmanlar, orgun beş klavyesini, pedal panosunu ve bazıları 10 metreyi bulan 8 bin borusunu, hava akışını kontrol eden 109 durdurma düğmesini tek tek çıkartıp tamir ederek temizleyecek.
ORTA ÇAĞ’DAN KALMA
Parçalar, temizlik ve restorasyonun yapılacağı dev katedralin içindeki özel konteynerlerde yapılacak.
1403 yılında yapılan orgun borularından bazılarının ise Orta Çağ’dan kalma olduğu biliniyor.