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Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

Fransa’da geçen yıl alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali’nde bulunan ve Fransa’nın en büyük müzik aleti olarak bilinen 'org', yangından sonra temizlenme ve tamir işlemi için sökülüyor.