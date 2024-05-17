Nükleer güçle çalışıyor: ABD'nin USS Ronald Reagan gemisi Japonya'dan ayrıldı 2015'te konuşlandırılan geminin ülkeden ayrılışı için tören düzenlendi. USS Ronald Reagan'ın Komutanı, "Japonya ikinci yuvamız" dedi.

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AA

ABD'nin uçak gemisi USS Ronald Reagan'ın Japonya'daki görevi sona erdi.

Nükleer güçle çalışan gemi, 2015'te başladığı görevini tamamlamasıyla birlikte başkent Tokyo'dan ayrıldı.

Yokosuka Donanma Üssü'nden ayrılış sırasında gemiyi uğurlayanlar oldu.

"Japonya ikinci yuvamız"

Resmi Kyodo ajansının haberine göre USS Ronald Reagan'ın Komutanı Yüzbaşı Daryle Cardone, donanma üssünden ayrılışında yaptığı konuşmada Japonya'yı mürettebat için "ikinci yuva" olarak niteledi.

Hint-Pasifik bölgesi için konuşlandırıldı

Cardone, gemi ve mürettebatının uluslararası hukukun üstünlüğünü koruması, ayrıca serbest ve açık Hint-Pasifik bölgesi için konuşlandırıldığını belirtti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, Hint-Pasifik'i güvenli ve istikrarlı tutmadaki fedakarlıkları ve özverileri dolayısıyla gemi mürettebatını tebrik etti.

Kuzey Kore'ye karşı hamle

Ekim 2015'te Yokosuka'ya demirleyen uçak gemisi, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri karşısında bölgede devriye görevi yaptı.

Nükleer güçle çalışan gemi, Mart 2011'deki deprem ve nükleer felaket sonrası Japonya’ya düzenlenen "Tomodachi Operasyonu"nda (Arkadaş Operasyonu) görev almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)