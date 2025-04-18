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AA

New York Times gazetesinin (NYT) iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor.

ABD, SURİYE'DEKİ ÜSLERİNİ AZALTIYOR

Haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üssünden 3'ünü kapatma planı kapsamında yüzlerce askerini geri çekmeye başladığı belirtildi.

Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının 1400'e düşürüleceği aktarıldı.

Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi geçerken, askeri yetkililerin, 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.

DEAŞ TEHDİDİ

Haberde ayrıca ABD istihbarat yetkililerinin DEAŞ'ın Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından hem propaganda gücünü artırmak hem de gözaltındaki militanlarını serbest bırakmak için harekete geçebileceği uyarısında bulunduğuna dikkat çekildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı merkezlerinde 9 bin ila 10 bin arasında DEAŞ'lı terörist ve yaklaşık 35 bin aile üyesi tutulduğunu dikkat çekilen haberde, ABD ordusuna bağlı birliklerin, çekilmeye rağmen bu merkezlerin güvenliğini sağlamaya ve terörle mücadele faaliyetlerine destek vermeye devam edeceği bildirildi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD geçen yılın sonlarında, bölgedeki DEAŞ tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlığını 2 bine çıkardığını duyurmuştu.

Öte yandan NBC, şubat ayı başında iki ABD Savunma yetkilisine dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin politikaları gereği Savunma Bakanlığının, ABD birliklerini Suriye'den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırlamaya başladığını öne sürmüştü.



