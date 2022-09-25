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    Olaf Scholz, BAE'yi ziyaret etti

    Scholz, temasları kapsamında Suudi Arabistan'dan Abu Dabi'ye geçti. Berlin yönetimi, kış öncesi enerji iş birliğini ilerletmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 08:51
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    Olaf Scholz, BAE'yi ziyaret etti

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iki günlük Körfez turuna çıktı.

    Scholz, ziyaretleri kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'ı ziyaretti.

    Buradaki temaslarını tamamlayan Scholz, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti.

    Körfez turunda gündem enerji

    Avrupa'nın enerjide darboğaz yaşadığı bir dönemde Scholz'un bu iki ülkeye düzenlediği ziyaretler dikkatlerden kaçmadı.

    Bloomberg, "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, daha fazla enerji arzını güvence altına almaya bakıyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile hidrojen ithalatı da dahil olmak üzere gelecekteki iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi." diye yazdı.

    Suudi Arabistan'dan sonra BAE'ye gitti

    Aynı haberde, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle mücadele verdiğine vurgu yapıldı.

    Öte yandan Almanya Başbakanı'nı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Al Mheiri ve Almanya'nın BAE Büyükelçisi Alexander Schoenfelder karşıladı.

    Olaf Scholz, BAE yi ziyaret etti #1

    Scholz: Suudi Arabistan ile çalışmalıyız

    Olaf Scholz, dünkü mesajında, "Almanya'da yılın başından bu yana geniş kapsamlı kararlar alarak kömür, petrol ve gaz tedarikini güvence altına aldık. Bugün muhtemelen üstesinden geleceğimizi söyleyebiliriz." dedi.

    Bölgesel güçlerle siyasi iş birliğini de güçlendirmeyi amaçlayan Scholz, "Yemen'deki savaş sorununu veya İran sorununu çözmek istiyorsak Suudi Arabistan ile çalışmalıyız." diye ekledi.

    Olaf Scholz, BAE yi ziyaret etti #2


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