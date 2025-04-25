Ölüm oranları Yunanistan'da doğum oranlarını ikiye katladı

AA & Ensonhaber

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede 2024 yılında 62 bin 624 doğuma karşılık 125 bin 423 ölüm gerçekleşti.

Tesalya Üniversitesi Demografi Bölümü ve Nüfus Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Viron Kocamanis, doğum ve ölüm oranları arasındaki farkın iki kattan fazla olduğunu ve bunun ülkedeki demografik sorunların başlıca göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

NÜFUS KÜÇÜLME EĞİLİMİNDE

Doğum oranlarındaki düşüşün yalnızca nüfusun yaşlanmasına bağlı olmadığını vurgulayan​​​​​​​ Kocamanis, ekonomik belirsizlik, düşük gelir seviyeleri ve yetersiz aile destek politikalarının da genç çiftlerin çocuk sahibi olma kararlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Uzmanlar ülkedeki doğum oranlarının Avrupa ortalamasının altında kaldığını ve Yunanistan nüfusunun uzun vadede küçülme eğiliminde olduğunu kaydetti.