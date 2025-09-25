Omzunda kardeşini kilometrelerce taşıdı: Gazzeli Cudi, yaşadığı dehşeti anlattı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, 15 Eylül'den itibaren Gazze kentine bir başka soykırım aşaması olan kara saldırılarını başlattı.

Bu saldırılar sonrası Filistinliler zorla Gazze'nin güneyine sürüldü.

Küçük Cidu da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ve Filistinlilerin zorla göçünün en acı görüntülerinden biriydi.

Omzunda kardeşiyle kilometrelerce yürüdüğü görüntülerle tanımıştı dünya Gazzeli Cidu’yu...

CİDU AİLESİNE KAVUŞTU

Soykırımcı İsrail’in saldırılarında anne ve babasından kopan iki kardeş, ailesine kavuştu.

"GAZZE'NİN KUZEYİNDEYDİM, ANNEMİ BABAMI BULAMADIM"

Yerinden edilenlerin olduğu kampta hayatta kalma mücadelesi veren Cidu yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı:

Gazze'nin kuzeyindeydim. Annemi babamı bulamadım. Kardeşimi sırtladım ve güneye doğru yürüdüm. Onu sırtımda taşıyor ve ara ara oturup nefesleniyordum. Sonunda kendi başıma Han Yunus'a vardım.

"ANNEM KIZLARI ALIP KAÇMIŞ, CİDU DA KARDEŞİNİ BIRAKAMAMIŞ"

Cudi'nin kardeşi ise şöyle konuştu: