ABD'de, organik denilen bebek mamalarından zararlı kimyasallar çıktı

Uzmanlar, organik olduğunu iddia eden bebek mamaları da dahil birçok markada kimyasal madde tespit etti.

ABD'de mamalar üzerine araştırma yapan uzmanlar, mamaların üretiminde zararlı kimyasal maddeler kullanıldığını belirledi.

Bebek mamalarına eklenen vitamin ve mineraller sırasında arsenik, kurşun gibi kimyasallar tespit edildi.

Organik etiketliler dahil olmak üzere birçok bebek mamasında, bebeklerin beyin gelişimine zarar verebilecek bu maddelerin bulunduğunu ortaya çıktı.

MAMALAR ÜZERİNE VERİ TALEBİ

ABD Temsilciler Meclisi Alt Komitesi, 2019’da ''Healthy Babies Bright Futures'' adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun bebek mamaları üzerinde yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Ardından 7 bebek maması firmasından veri talebinde bulunuldu.

7 ŞİRKETTEN 4'Ü VERİ BİLDİRDİ

Araştırma çerçevesinde mama şirketlerinden sadece dördü; Gerber, Beech-Nut, Earth’s Best Organics üreticisi Hain Celestial ve Happy Family Organics üreticisi Nurture Inc. verilerini komite ile paylaştı.

Uzmanlar, bebek mamalarına eklenen vitamin ve mineraller sırasında arsenik, kurşun gibi kimyasal maddelere rastlandığını tespit etti.

DAVRANIŞ BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİR

Tüketici Raporları adlı sivil toplum kuruluşunda kıdemli uzman Michael Hansen, beyinleri gelişmekte olan bebekler için mamalardaki zehirli kalıntıların gelişime zarar verebileceği konusunda endişeli olduğunu bildirdi. Bu mamalar neticesinde, ileride davranış sorunları gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti.

PİRİNÇ YERİNE TAHIL TERCİH EDİLMELİ

Hansen, çocuklarının beslenmesinde ebeveynlere işlenmemiş meyve ve sebzeleri tercih etmelerini tavsiye etti.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bebekler için sadece pirinçle yapılan mamalar yerine tahıl bazlı mamaların tercih edilmesini önerdi.

MAMALARDA ARTIK DAHA AZ ARSENİK VAR

FDA'dan yapılan açıklamada, gıda ürünlerinde kimyasallara maruz kalınmasının dikkate alındığı ve bebek maması üreticilerinin arseniği azaltma konusunda ilerleme gösterdiği kaydedildi.