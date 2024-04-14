Orta Doğu'daki gerilim uçuş trafiğine yansıdı İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin ardından hava radar sistemlerinde görülen Orta Doğu'daki uçuş trafiği dikkat çekti.

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İsrail'in 1 Nisan tarihinde, Şam'da bulunan İran'a ait büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını hava saldırısı ile hedef almasının ardından Orta Doğu'da sular giderek ısınıyor.

İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. İHA'ların ülkeye birkaç saat içerisinde varacağı duyuruldu.

Gerilim uçuş trafiğine yansıdı

Tüm bu gelişmelerin ardından Irak ve Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapattıklarını açıkladı.

Ürdün’den yapılan açıklamada 13 Nisan yerel saatle 20:00’dan 14 Nisan 02:00’ye kadar operasyonel nedenlerden dolayı hava sahasının uçuşlara kapandığı bildirildi.

Karar sonrası Ürdün hava sahasını kullanacak uçaklar rota değiştirdi.

Lübnan da, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

İsrail Havaalanları İdaresi (IAA) tarafından yapılan açıklamada da, İran'ın saldırısı nedeniyle İsrail hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, uçuşların yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, gelişmelere göre güncelleme yapılacağı aktarıldı.

İran’ın İsrail’e dron saldırısı başlatmasını ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı saat 00.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.

Tahran Hava Sahası ise tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Pegasus Havayolları bugün ve yarın İran’a yapacağı seferleri iptal etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail yönüne havalanan uçakların rotalarından geri döndüğü, hava radar sistemlerine yansıdı.

İşte an itibariyle Orta Doğu'daki uçuş trafiği: