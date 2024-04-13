Orta Doğu'yu hareketlendiren iddia: ABD, takviye güç gönderdi ABD'nin, Orta Doğu'daki askerlerinin savunmasını güçlendirmek için ilave unsurları bölgeye sevk ettiği belirtildi.

AA

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim sonrası ABD'nin Orta Doğu'ya yeni birlik gönderdiği iddia edildi.

Washington yönetiminin, bölgedeki unsurlarının korunma gücünü artırmayı hedeflediği belirtildi.

Uluslararası basın organlarında yer alan haberlerde, bu kapsamda bölgesel caydırıcılığı desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya takviye güç gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan, ABD'li iki yetkili, Politico haber sitesine yaptıkları açıklamada, İran'ın Washington'dan tepki almayacak ve bölgesel çatışmayı tetiklemekten kaçınacak ciddi bir misillemeye göre strateji oluşturduğunu bildirdi.

"Normalden daha büyük bir hava saldırısı yapmayı planlıyorlar"

Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

İran, gelecek günlerde İsrail'e normalden daha büyük bir hava saldırısı yapmayı planlıyor, füze ve insansız hava aracı saldırılarının karışımından olacak şekilde.

Yakın zamanda saldırı beklentisi

Her iki yetkili de İran'ın İsrail'e ABD'den askeri bir karşılık uyandırmayacak saldırı düzenleyebileceği konusunda tam emin olmadıklarını belirtseler de İran'ın bölgesel krizi tırmandırmaya niyeti olmadığını aktardı.

Bir yetkili, Washington'un İran'ın bu hafta sonuna kadar yakın bir zamanda İsrail'e saldırı düzenlemesini beklediklerini kaydetti.

İsrail-İran gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

"İran'a saldıracağız"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)