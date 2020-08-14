Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni uzaklaştırıldı

Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni uzaklaştırıldı

Bölgeden ayrılmak zorunda kalan Yunan fırkateyni, helikopterden görüntülendi.

Türkiye, Oruç Reis gemisiyle Doğu Akdeniz'de meşru hakları çerçevesinde sismik araştırmalarını sürdürürken, Yunanistan gerilimi tırmandırmanın peşinde koşuyor.

Bunun son örneği, Yunan fırkateyninin Oruç Reis'i engellemeye kalkmasıyla yaşandı.

Fırkateyn, Oruç Reis'in bulunduğu alana girmek istediği sırada Türk gemisi harekete geçti. Gemiler arasındaki sürtünme sonucu Yunan gemisinde hasar oluştu.

YUNAN FIRKATEYNİ UZAKLAŞTIRILDI

Bölgeden uzaklaştırılan Yunan fırkateyni, bir helikopterden görüntülendi. Görüntüde, faaliyetlerine devam eden Oruç Reis gemisi de yer aldı.

Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni uzaklaştırıldı ViDEO

"İLK CEVABI ALDILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gerilime ilişkin, "Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz dedik ve ilk cevabı aldılar." diye konuşmuştu.

Erdoğan: Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ödersiniz ViDEO