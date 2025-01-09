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DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti, alevlerle mücadele ediyor.

Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerliyor.

Güney Kaliforniya'da etkili olan orman yangınlarının ilerlemesi ise sinema sektörünü de etkiledi.

OSCAR ERTELENDİ

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Akademi, ayrıca oylama süresini 14 Ocak Salı akşamına kadar iki gün uzattığını belirtti.

"EN DERİN TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"

Bu hafta yapılması planlanan birçok etkinliğin de iptal veya ertelemeye alındığını açıklayan Akademi, “Los Angeles bölgesinde yaşayan üyelerimiz ve sektör çalışanlarımız başta olmak üzere, yangınlardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yangınların bölgedeki yaşamı ciddi şekilde etkilediği, tahliyeler ve zararla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.