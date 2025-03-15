Otomotiv devi Volkswagen Almanya için silah üretecek

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya hükümeti ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında savunma sanayisine adım atıyor.

Şirket, üretim kapasitesini askeri teçhizat üretiminde de kullanarak, başta askeri araçlar ve lojistik destek sistemleri olmak üzere çeşitli savunma ekipmanlarının üretimine başlayacak.

Bu hamle, Almanya’nın artan savunma harcamaları ve Avrupa’nın güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor.

"ALMANYA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE KRİTİK BİR ROL OYNAYACAK"

Volkswagen'in CEO'su, "Bu adım, şirketimizin geniş üretim kapasitesini çeşitlendirme ve topluma hizmet etme anlamında önemli bir fırsat. Savunma alanındaki katkımız, sadece iş gücü ve teknoloji anlamında değil, aynı zamanda Almanya'nın güvenliği için de kritik bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Volkswagen'in askeri üretime geçişi, Almanya'nın savunma stratejisinin bir parçası olarak, ülkenin savunma endüstrisindeki yerli üretimi artırma çabalarına katkıda bulunacak.

Bu yeni girişim, otomotiv devinin ulusal güvenlik alanındaki sorumluluğunu artırırken, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine de önemli bir ivme kazandıracak.

AVRUPA'DA YANKI UYANDIRACAK

Volkswagen, üretim süreçlerinde son teknolojiye sahip altyapılar kullanarak, kaliteli ve güvenilir askeri teçhizatları zamanında teslim etmeyi planlıyor. Ayrıca, üretim süreçlerinin çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi de şirketin öncelikleri arasında yer alıyor.

Almanya hükümetinin bu yeni anlaşma ile savunma sanayisini desteklemek adına stratejik adımlar attığı ve yerli üretimi teşvik etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Volkswagen'in askeri üretim faaliyetlerine yönelik bu yeni adımı, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da da büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Gelişen bu süreç, otomotiv sektöründe alışılmışın dışında bir yönelim olsa da, Volkswagen'in uzmanlık alanı ve güçlü üretim altyapısı göz önüne alındığında, bu stratejinin oldukça başarılı olabileceği düşünülüyor.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ VE ASKERİ ÜRETİME GEÇİŞ

Askeri uzmanların analizlerine göre, Almanya'da otomobil ihracatının Kovid-19 salgını öncesindeki zirve seviyesinden yarı yarıya düştüğü göz önüne alındığında, otomobil fabrikaları kapasiteyi kullanabilir. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre , 2019'dan bu yana Avrupa Birliği genelinde satılan yeni otomobil sayısı 15,1 milyondan 10,6 milyona düştü .

Almanya'nın yıllık otomobil ihracatı da büyük ölçüde Çin'in rekabeti nedeniyle yarı yarıya azalarak 1,2 milyona geriledi. Çin artık dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumunda.

Artan talebe yanıt olarak Rheinmetall ve KNDS Group gibi birçok büyük üretici, otomobil parçası fabrikalarını askeri ekipman üretim tesislerine dönüştürmeye başladı.