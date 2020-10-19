Oxford: Korona hastalarında aylar sonra bile semptomlar görülüyor

İngiltere'de araştırmacılar, hastalarda 3 ay sonra da hasarlar tespit edildiğini ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi Hastanesi'nde, mart-mayıs arasında tedavi gören 58 koronavirüs hastası incelendi.

Araştırmada, koronavirüs hastalarında teşhis konulduktan aylar sonra bile bazı semptomların görüldüğü belirtildi.

NEFES DARLIĞI, YORGUNLUK, DEPRESYON...

Çalışmada, taburcu edilen hastaların büyük kısmında nefes darlığı, yorgunluk, kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıkların görüldüğü belirtilerek, teşhis konulduktan 2 ila 3 ay sonrasında bile bu semptomların sürdüğüne işaret edildi.

Bu hastaların bazı organlarında anomalilerin saptandığını ifade eden uzmanlar, uzun süreli iltihaplanmanın bu duruma yol açmış olabileceğini kaydetti.

BELİRTİLER AYLAR SONRA DA GÖRÜLÜYOR

Teşhis konduktan 3 ay sonra bile hastaların yüzde 60'ının akciğerde lekelenme ya da iltihap görüldüğü bilgisine yer verilen araştırmada, rahatsızlığı atlatanların yüzde 30'unun böbreğinde, yüzde 26'sının kalbinde ve yüzde 10'unun karaciğerinde bazı hasarların tespit edildiği aktarıldı.

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