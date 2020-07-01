Oxford'un koronavirüs aşısı başarılı oldu

Üniversitenin yürüttüğü aşı çalışmasında istenilen sonucun elde edildiği kaydedildi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, umut verici haber İngiltere'den geldi.

Oxford Üniversitesi'nden Aşı Profesörü Sarah Gilbert, 3. faz koronavirüs aşısı denemesinde virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı elde ettiklerini duyurdu.

8 BİN GÖNÜLLÜ KATILDI

Gilbert, AZD1222 adlı aşının 3. faz insanlı denemelerine 8 bin gönüllünün katıldığını bildirdi.

Oxfordlu profesör, aşının ne zaman hazır olacağı konusunda kesin bir tarih veremeyeceğini, bu durumun denemelerden elde edilecek sonuçlara bağlı olacağını kaydetti.

Sarah Gilbert