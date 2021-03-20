Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Atatürk büstüyle poz

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Atatürk büstüyle poz

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'da liyakat nişanı aldıktansonra ziyaret ettikleri Berlin Büyükelçiliği'nde Atatürk büstüyle fotoğraf çektirdi.

Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile tüm dünyanın gündemine gelmişti.

İki bilim insanı Almanya'da liyakat nişanına layık görüldü.

Türeci ve Şahin, nişanlarını bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den aldı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı verildi-Video

ATATÜRK BÜSTÜYLE FOTOĞRAF

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen ve Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" takdim edildi.

İki bilim insanı ödüllerini aldıktan sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. İkili burada Atatürk büstüyle fotoğraf çektirdi.