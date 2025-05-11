Pakistan: Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır

İHA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan arasında bugün varılan ateşkes anlaşmasının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"BARIŞÇIL MÜZAKERE YOLUNUN BENİMSENECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR"

Şerif yaptığı açıklamada, Hindistan ile yaşanan sorunlara ilişkin barışçıl bir çağrı yaparak, "Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" dedi.

Pakistan'ın sorumlu bir devlet olarak, bölgesel barışın ve halkının hayatlarının korunması adına ateşkese olumlu yanıt verdiğini söyledi.

"ORDUMUZ DÜŞMANIN SİLAHLARINI ÖYLE BİR ŞEKİLDE SUSTUR"

Şerif, Hindistan'ın saldırganlığına, onun anladığı dilden ve güç kullanarak yanıt verdiklerini belirterek, "Saatler içinde, ordumuz düşmanın silahlarını öyle bir şekilde susturdu ki, tarih bunu hatırlayacak" ifadelerini kullandı.

Hindistan hava üslerinin harabe haline geldiğini ve bunun Pakistan'ın kararlı duruşunun doğrudan bir sonucu olduğunu aktaran Pakistan Başbakanı Şerif, "Cesur askerlerimizin kanı düşmanın hain niyetleri karşısında kaynıyor" açıklamasında bulundu.

Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e, Suudi Arabistan'tan Türkiye'ye, Birleşik Krallık'tan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne kadar birçok kişiye, ateşkesin sağlanmasındaki rolleri dolayısıyla teşekkür etti.