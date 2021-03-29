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    Pakistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

    Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 29.03.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 18:00
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    Pakistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

    Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmayı sürdürmelerini istedi. Alvi, daha önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulmuştu.

    BAŞBAKAN DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

    Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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