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Pakistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
- AA
- 29.03.2021 - 17:58
- Güncelleme : 29.03.2021 - 18:00
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmayı sürdürmelerini istedi. Alvi, daha önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulmuştu.
BAŞBAKAN DA POZİTİF ÇIKMIŞTI
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.