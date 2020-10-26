Pakistan, Fransa’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İslamabad yönetimi, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin Fransa'da resmi binalara yansıtılmasına tepki gösterdi.

Pakistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı başlattığı kampanyalar ve Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılması üzerine harekete geçti.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslam’a karşı nefret söylemlerini dikkate alması ve eyleme geçmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu.

"MACRON YANGINA BENZİN DÖKÜYOR"

Kureyşi, küfür içerikli karikatürlerle ilgili dünyada bir kızgınlık olduğunu belirterek, Macron’un sorumsuzca açıklamalarının yangına benzin döktüğünü vurguladı.

"KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ KİSVESİ ALTINDA..."

Kimsenin konuşma özgürlüğü kisvesi altında milyonlarca Müslüman’ın duygularını incitmeye hakkı olmadığının altını çizen Kureyşi, bugün ekilen nefret tohumlarının toplumu kutuplaştıracağına ve ciddi sonuçları olacağına işaret etti.

FRANSIZ ELÇİYE PROTESTO NOTASI

Kureyşi, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’ne protesto notası verildiğini belirtti.

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı ViDEO

MACRON'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA: VAZGEÇMEYECEĞİZ

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.