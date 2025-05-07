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AA

İki nükleer güç karşı karşıya...

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon düzenlediğini bildirdi.

Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 drone'unu düşürdüğü kaydedildi.

EN AZ 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya yükseldiği ve en az 46 kişinin yaralandığı belirtti.

Hindistan'da ise ilk belirlemelere göre en az 8 sivil hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC), Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında toplandığı aktarıldı.

Açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için taziye dileklerine yer verilirken Hindistan'ın saldırıları, "sebepsiz, korkakça ve kanunsuz" olarak nitelendirildi.

SALDIRILAR KINANDI

Hindistan'ın saldırılarının camiler gibi sivil altyapının bulunduğu bölgeleri "kasıtlı hedef aldığı" savunulan açıklamada, NSC'nin bu saldırıları kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırıların, uluslararası hukuk uyarınca "savaş eylemi" teşkil ettiği, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği ifade edildi.

ORDUYA YETKİ VERİLDİ

Hindistan'ın, Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'daki terör saldırısı sonrası bu ülkede "terörist kamplarının" bulunduğuna ilişkin iddiaların reddedildiği açıklamada, Pakistan'ın tarafsız soruşturma çağrısının kabul edilmediği anımsatıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca "Pakistan'ın kendini savunmak amacıyla seçeceği bir vakit ve yerde karşılık verme hakkı olduğu" ifadesine yer verilerek Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda uygun karşılık vermek için yetkilendirildiği kaydedildi.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.