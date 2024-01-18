Pakistan, İran'daki terör hedeflerine saldırı düzenledi Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki terör hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

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İran, geçtiğimiz günlerde Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne saldırı düzenlemiş, saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken 3 çocuk da yaralanmıştı.

Yaşananlar sıcaklığını korurken Pakistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran'daki terör hedeflerine saldırı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde teröristlerin saklandıkları yerlere yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

Son birkaç yıldır İran ile yürütülen temaslarda İslamabad'ın Tahran yönetimine Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişelerini sürekli paylaştığına işaret edildi.

"Pakistan meşru haklarını kullandı"

Pakistan'ın bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da İran ile paylaştığına dikkatin çekildiği açıklamada uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarını desteklediği vurgulandı.

Pakistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru haklarını kullandığı, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında meydan okunmasına asla izin vermeyeceği belirtildi.

Pakistan'ın bu eyleminin ülkenin ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada bu son derece karmaşık operasyonun başarıyla yürütülmesinin Pakistan ordusunun profesyonelliğinin de bir kanıtı olduğu vurgulandı.

"Pakistan, İran'ın toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor"

Pakistan'ın kutsal ve dokunulmaz olan halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceği kaydedilerek, "Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz" ifadelerine yer verildi.

İran'ın kardeş bir ülke olduğu ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgi duyduğu anlatılan açıklamada İslamabad'ın terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.