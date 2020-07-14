Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 13 Temmuz Keşmir Şehitler Günü'nü anarken, 15 Temmuz ve Keşmir şehitleri için yazılan şarkıyı paylaştı.

15 Temmuz ve Keşmir şehitleri için Turgay Evren ve Hadika Kiani'nin Türkçe ve Urduca seslendirdiği "Daimi Bahar" isimli bir şarkı yazıldı.

Pakistan, her yıl 13 Temmuz'da 1931 yılında şehit olan vatandaşları için anma etkinlikleri düzenliyor.

KEŞMİR'İN ÇİLESİ 1931'DE BAŞLADI

Keşmir prensliğinde yaşayan bir müezzinin ezan okurken, Keşmir prensliği askerlerince öldürülmesi sonrası 21 farklı kişinin ezanı tamamlamak için minareye çıktığı ve öldürüldüğü gün olan "13 Temmuz 1931", bugün Keşmir'de yaşanan çilelerin başlangıcı kabul ediliyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İLE BİRLİKTE ANDI

'13 Temmuz Keşmir Şehitler Günü' nedeniyle paylaşım yapan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, şehitlerini, 15 Temmuz ve Keşmir şehitleri için Turgay Evren ve Hadika Kiani'nin Türkçe ve Urduca seslendirdiği "Daimi Bahar" isimli şarkıyı paylaştı.

Pakistan, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şehitleriyle andı - VİDEO



"ÇOK GÜZEL BİR VİDEO"

Klibinde 15 Temmuz'dan ve Keşmir'den görüntülerin yer aldığı şarkıyı paylaşan Alvi, "Baskı altındaki Keşmir halkının çektiklerini anlatan çok güzel bir şarkı." ifadesini kullandı.

"DAİMİ BAHAR GELECEK"

Alvi, Keşmir'in özgürlüğüne kavuşacağına işaret ederek "Şarkıda da söylendiği gibi daimi bahar gelecek. Acımasız, faşist, öldüren ve tecavüz eden Hindistan'ın baskıları son bulacak, Keşmir özgürlüğüne kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.