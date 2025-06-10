Pakistan savunma harcamalarını yüzde 20 artırdı

AA

Pakistan gerilim sonrası önlemlerini alıyor...

Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesi teklifi, başkent İslamabad'daki Ulusal Meclis'e sunuldu.

YÜZDE 20 ARTIRILDI

Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.

BÜTÇE DÜŞÜRÜLDÜ

62,4 milyar dolarlık bütçe ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 düşürüldü.

2025-2026 mali bütçesinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi konuldu.