Pakistan, Taliban'a destek verildiği iddialarını reddetti

Taliban'ın şiddetli saldırılarının arkasında Pakistan'ın olduğu iddia edilen suçlamaları, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi reddetti.

Taliban ile Afgan hükümetinin çatışmaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın barış sürecini baltamakla suçlayan iddiaları reddederek, önerilerde bulunuyor.

Kureyşi, başkent İslamabad’da yaptığı basın açıklamasında, Afganistan hükümeti yetkililerinin Pakistan’ı suçlama oyunundan vazgeçmeleri gerektiğini belirtti.

Kureyşi, Kabil'in bölgede barış ve güvenlik zorluklarına karşı Pakistan'la anlamlı bir ilişki kurması çağrısında bulundu.

TARAF OLMADIKLARINI SÖYLEDİ

Afganistan’da bir “favorilerinin" olmadığını ve çatışmanın tüm taraflarını “Afganlar” olarak gördüklerini dile getiren Kureyşi, barış sürecinin de kritik bir eşiğe geldiğini ifade etti.

Kureyşi, Afganistan barış sürecinde başkalarının hataları sebebiyle Pakistan’ın günah keçisi yapılmasının talihsizlik olduğunu vurgulayarak ülkesinin bu noktada hedef gösterilmesi yerine Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki yönetiminin ve çöküşünün incelenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun Afganistan ulusal güçlerini desteklemek için harcadıkları kaynaklara atıf yapan Kureyşi, "Kapasite geliştirme, eğitim, ekipman. Nerede bunlar?" diye konuştu.

PAKİSTAN'IN SUÇU OLMADIĞINI BİLDİRDİ

Kureyşi, Afganistan’daki güvenlik güçlerinde savaşmak için irade eksikliği görüldüğünü ileri sürerek bu sebeple Pakistan’ın sorumlu tutulamayacağını dile getirdi.

Ülkesinin Afganistan’a barışın gelmesi için siyasi çözümü desteklediğini anımsatan Kureyşi, bu ülkeye barışın gelmesinin bir sorumluluk olduğunu ve uluslararası toplumun bundan kaçınamayacağını kaydetti.

AFGAN HÜKÜMETİ, TALİBAN'A DESTEK VERMEKLE SUÇLUYOR

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad’ı, Taliban’ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.