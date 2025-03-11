Pakistan'da 450 tren yolcusu rehin alındı

İHA

Pakistan'da korkunç bir olay meydana geldi.

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde militanlar, bir yolcu trenine ateş açtı.

Saldırıyı üstlenen Beluc Kurtuluş Ordusu, trenden rehineler aldıklarını iddia etti.

AFP, 450 kişinin rehine alındığını bildirdi.

ARALARINDA GÜVENLİK GÜÇLERİ DE VAR

Beluc Kurtuluş Ordusu, trenden aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu rehineler aldıklarını açıkladı.

Olayın ardından güvenlik güçleri, Belucistan’ın Bolan bölgesindeki Mushqaf bölgesine intikal etti.

"ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ALINDI"

Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan hükümetinin acil durum önlemleri aldığını ve tüm ilgili kurumların durumu kontrol altına almak için seferber edildiğini belirtti.

Belucistan’daki militan gruplar, hükümet ve orduya karşı yıllardır isyan etmekte ve Çin’in bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenlemekte.

Beluc Kurtuluş Ordusu, Belucistan’ın bağımsızlığını talep eden en büyük etnik isyancı grup olarak biliniyor.