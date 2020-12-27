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    Pakistan’da asker naaşı taşıyan helikopter düştü: 4 ölü

    Pakistan'da askeri helikopterin düştüğü kazada 2'si binbaşı 4 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 04:31
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    Pakistan’da asker naaşı taşıyan helikopter düştü: 4 ölü

    Pakistan’ın Gilgit Baltistan bölgesinde bulunan Minimarg kentinde askeri helikopter düştü. Kazada 2’si binbaşı olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

    Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği belirtildi.

    ASKER NAAŞI TAŞINIYORDU

    ISPR, helikopterin Sepoy Abdul Qadeer’ isimli askerin naaşını Skardu’daki askeri hastaneye sevk ettiği sırada düştüğünü açıkladı.

    Pakistan’da asker naaşı taşıyan helikopter düştü: 4 ölü #1

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