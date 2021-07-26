Euro
10.111
0.43%
Dolar
8.5548
0.07%
Altın
495.83
0.07%
Borsa
1.349
-0.18%
Bitcoin
326.049
12.13%
EXEN Coin
25.75
4.25%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Pakistan’da binlerce kilometrelik araç kuyruğu

    Pakistan’da binlerce kilometrelik araç kuyruğu

    Bayram tatili için binlerce kişinin Kaghan Vadisi’ne akın etmesi nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kurban Bayramı tatilinde binlerce Pakistanlı, Khyber Pakhtunkhwa bölgesinin Mansehra kentine bağlı Kaghan Vadisi’ne akın etti.

    Yüz binlerce araç yolları tıkadı ve bölgede trafik adeta durdu.

    Sıkışık araçların görüntüsü ürkütürken, trafikten dolayı bir türlü ilerleyemeyen araçlar saatlerde yolda bekledi.

    700 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

    Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sene bayram tatili sırasında 700 bin kadar aracın bölgeye giriş yaptığı belirtildi.

    Mansehra Emniyet Müdürü Asif Bahadur, "Bayram tatilinin beşinci gününde bile yüksek sayılarda doğasever, bölgeye gelmeye devam ediyor.” dedi.

    Pakistan’da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu VİDEO

    OTEL VE RESTORANLAR DOLU

    Kaghan Vadisi'ndeki Otelciler Derneği Başkanı Hussain Deen ise “Otel ve restoranlar dolu. Otellerin yanı sıra ziyaretçiler de hükümet tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirleri uyguluyor.” dedi.

    Pakistan’da binlerce kilometrelik araç kuyruğu #1

    Pakistan’da binlerce kilometrelik araç kuyruğu #2

    Pakistan’da binlerce kilometrelik araç kuyruğu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir