Pakistan’da binlerce kilometrelik araç kuyruğu

Bayram tatili için binlerce kişinin Kaghan Vadisi’ne akın etmesi nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinde binlerce Pakistanlı, Khyber Pakhtunkhwa bölgesinin Mansehra kentine bağlı Kaghan Vadisi’ne akın etti.

Yüz binlerce araç yolları tıkadı ve bölgede trafik adeta durdu.

Sıkışık araçların görüntüsü ürkütürken, trafikten dolayı bir türlü ilerleyemeyen araçlar saatlerde yolda bekledi.

700 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sene bayram tatili sırasında 700 bin kadar aracın bölgeye giriş yaptığı belirtildi.

Mansehra Emniyet Müdürü Asif Bahadur, "Bayram tatilinin beşinci gününde bile yüksek sayılarda doğasever, bölgeye gelmeye devam ediyor.” dedi.

Pakistan’da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu VİDEO

OTEL VE RESTORANLAR DOLU

Kaghan Vadisi'ndeki Otelciler Derneği Başkanı Hussain Deen ise “Otel ve restoranlar dolu. Otellerin yanı sıra ziyaretçiler de hükümet tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirleri uyguluyor.” dedi.