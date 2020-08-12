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    Pakistan'da bombalı saldırı: 1 çocuk öldü

    Quetta kentinde yer alan bir dükkana gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 23:46
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    Pakistan'da bombalı saldırı: 1 çocuk öldü

    Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentindeki bir dükkana bombalı saldırı gerçekleştirildi.

    Polis, motosikletli iki kişinin dükkana bomba attığını, saldırı sonucu dükkan sahibi ve 2 çocuk dahil toplam 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

    Dükkanın, 14 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesinde Pakistan bayrakları, rozetler ve diğer malzemeleri sattığı belirtildi.

    Pakistan da bombalı saldırı: 1 çocuk öldü #1

    YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırılırken, bir çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

    Polis memuru Ehsanullah Marwat, "Patlamada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Muhammed Muddassar adlı bir çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" dedi.

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    Pakistan da bombalı saldırı: 1 çocuk öldü #3

    Pakistan da bombalı saldırı: 1 çocuk öldü #4

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