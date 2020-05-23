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Pakistan'da düşen uçağın düşüş görüntüleri
Pakistan’da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.
- İHA
- 23.05.2020 - 05:19
Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşmüştü.
Pakistan'da düşen uçağın düşüş görüntüleri VİDEO
O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Uçakta 91 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu.
Kazada son belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya kurtulanların sayısının ise 2'ye yükseldiği öğrenilirken, uçağın düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.
Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına facianın görüntüleri anbean yansıdı.