Pakistan'da düşen uçağın pilotu kuleyi dinlemedi

Pilot, piste yaklaşma, iniş için yükseklik ve hızının fazla olduğu konusunda uyarıldı.

Pakistan Uluslararası Hava Yolları'nın (PIA) 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, 22 Mayıs'ta iniş sırasında havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştü.

Toplam 91 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçaktan 2 yolcu sağ kurtulurken, 97 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü Model Colony isimli mahallede ise 7 kişi yaralandı, 1 çocuk öldü.

PIA'ya mektup gönderen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (CAA), pilotun Karaçi Cinnah Havalimanı kulesindeki hava trafik kontrolörünün, talimatlarını uygulamadığını açıkladı.

KULENİN TALİMATLARINI UYGULAMADI

Mektupta, kulenin pilotu piste yaklaşma, iniş için yükseklik ile hızının fazla olduğu konusunda uyarıda bulunduğu, pilotun buna rağmen hızını ve yüksekliğini düşürmediği ifade edildi.

PIA'ya benzeri bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması uyarısında bulunulan mektupta, hava trafik kontrolörünün ifadesine de yer verildi.

AIRBUS: KARA KUTUDAKİ VERİLERE ULAŞILDI

Mektupta, uçağın ikinci iniş denemesi sırasında düştüğü hatırlatıldı. Uçağın üreticisi Airbus'tan yapılan açıklamada da kazadan bir gün sonra bulunan kara kutudaki verilere sağlam şekilde ulaşıldığı vurgulandı.

Veri analizinin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, uçağın hala bina enkazı altında bulunan bir motoru ve iniş takımlarıyla ilgili Pakistanlı yetkililerle ortak çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

91 CESEDİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı da 99 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili, şu ana kadar 91 cesedin kimlik tespitinin yapılarak ailelerine teslim edildiğini duyurdu.