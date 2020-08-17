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    Pakistan'da elektrik çarpmasından kurtarılan adam

    Karaçi'de elektrik akımına kapılan kişi, ölümden döndü.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 10:41
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 10:41
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    Pakistan'da elektrik çarpmasından kurtarılan adam

    Pakistan'da korku dolu anlar kayda geçti.

    Karaçi şehrinde bir kişi, dükkanın kepengini kapattığı sırada elektrik akımına kapıldı.

    Çaresiz adamın imdadına, o sırada arkasında bulunan kişi yetişti.

    ELEKTRİK AKIMINDAN KURTARMA ANLARI

    Durumu farkeden kişi, boynundaki atkı benzeri cismi adamın boynuna dolayarak geri çekti.

    O anlar, saniye saniye bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Pakistan'da elektrik çarpmasından kurtarılan adam ViDEO



    Pakistan da elektrik çarpmasından kurtarılan adam #1

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