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- Pakistan'da elektrik çarpmasından kurtarılan adam
Pakistan'da elektrik çarpmasından kurtarılan adam
Karaçi'de elektrik akımına kapılan kişi, ölümden döndü.
- Haber Merkezi
- 17.08.2020 - 10:41
- Güncelleme : 17.08.2020 - 10:41
Pakistan'da korku dolu anlar kayda geçti.
Karaçi şehrinde bir kişi, dükkanın kepengini kapattığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Çaresiz adamın imdadına, o sırada arkasında bulunan kişi yetişti.
ELEKTRİK AKIMINDAN KURTARMA ANLARI
Durumu farkeden kişi, boynundaki atkı benzeri cismi adamın boynuna dolayarak geri çekti.
O anlar, saniye saniye bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Pakistan'da elektrik çarpmasından kurtarılan adam ViDEO