Pakistan'da Fransız mallarına boykot çağrısı

Ülkenin önde gelen isimleri, Fransız ürünlerinin ithal edilmemesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkındaki sözlerine destek verildi.

Fransız mallarına bir boykot çağrısı da Pakistan'dan geldi.

Pakistan'da siyasetçiler ve ilim insanları, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarının ardından Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yaptı.

"MACRON MÜSLÜMANLARIN HİSLERİYLE OYNAMAMALI"

Pencap Meclis Başkanı Çavdhari Pervaiz Elahi, aralarında Pakistan’ın da bulunduğu tüm Müslüman ülkelerden Fransız ürünlerini boykot etmesini istedi.

Elahi, "İslam dahil hiçbir din ile alay edilmemeli. Fransa Cumhurbaşkanı Müslümanların hisleriyle oynamamalı." dedi.

Ayrıca Elahi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) konuyla ilgili acil toplanmaya çağırdı.

"MÜSLÜMANLAR BOYKOT ETTİĞİNDE DERS ALACAKLAR"

Pakistan eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi eğitim görevlisi Mufti Taki Osmani de Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın Hazreti Muhammed'e karşı açıklamalarını hatırlatarak, "Fransız ürünlerini ithal etmeye, almaya, satmaya ve kullanmaya devam edecek miyiz?" dedi.

Osmani, "Onlar ancak dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar onların ürünlerini boykot ettiklerinde bir ders alacaklar." İfadesini kullandı.

Sosyal medyada binlerce Pakistanlı da Fransız ürünlerinin boykot edilmesine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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"ERDOĞAN'IN MACRON HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE KATILIYORUM"

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, "Batı ülkelerinde Emmanuel Macron gibi liderler Müslümanlara karşı nefreti teşvik ediyor fakat dünya onların bu suçuna sessiz kalıyor." dedi.

Hak, Hazreti Muhammed'in onurunun her Müslümanın en kıymetli malı olduğunu belirterek, İslam dünyasında Fransız ürünlerine karşı mevcut boykot yaklaşımı ve Macron karşıtı protestoların Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının Müslümanları ne kadar kızdırdığını ve incittiğini gösterdiğini söyledi.

Yükselen İslamofobiye karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşuna övgüde bulunan Hak, Erdoğan'ın Macron hakkındaki yorumlarını desteklediğini ifade etti.

"ERDOĞAN HER ZAMAN ŞİDDETE SESİNİ YÜKSELTİYOR"

Hak, Erdoğan'ın her zaman dünya genelinde Müslümanlara yönelik şiddete karşı sesini yükselttiğini ve bu nedenle kendisini takdir ettiğini kaydetti.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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