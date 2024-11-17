Pakistan'da halk internet yasaklarını dinlemedi: Hükümet VPN'e fetva çıkardı

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Pakistan'da hükümetten ilginç karar...

Hükümete bağlı din kurumu, internetle ilgili yasakları delmek için kullanılan VPN​ (Sanal Özel Ağ) uygulamalarının 'İslami hukuka' uygun olmadığını belirterek bir fetva yayınladı.

VPN İÇİN FETVA YAYINLANDI

Pakistan'ın İslami İdeoloji Konseyi, VPN'lerin Pakistan'da "ahlaksız müstehcen sitelere veya dezenformasyon yoluyla anarşi yayan web siteleri" de dahil olmak üzere İslami ilkelere göre yasaklanmış veya yasalarca yasaklanmış içeriklere erişmek için kullanıldığını fetvada açıkladı.

Fetvada, internet de dahil olmak üzere her türlü teknolojinin "ahlak dışı veya yasadışı faaliyetlere" erişim için kullanılmasının İslami hukuka göre yasak olduğu ifade edildi.

VPN NEDİR?

VPN'ler kişilerin online kimliklerini ve internete bağlandıkları coğrafyayı saklamalarını sağlayan sistemlerdir.

VPN yoluyla birçok kişi, ülkelerinin yasakladığı internet sitelerine erişim sağlayabilir ve olası siber saldırı denemelerine karşı daha güvenli bir ortamda interneti kullanıyorlar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİR MEKTUPLA YASAKLADI

Pakistan'ın İçişleri Bakanlığı, ülkenin bağımsız medya düzenleyicisi olan Pakistan Telekomünikasyon Kurumu'na (PTA) bir mektup göndererek, 'teröristlerin siber' araçları kullandığını ileri sürerek tüm "yasa dışı" VPN'lerin engellenmesini istedi.

Mektupta "VPN'ler Pakistan'daki şiddet eylemlerini ve yasa dışı finansal işlemleri kolaylaştırmak için teröristler tarafından giderek daha fazla kullanılıyor" ifadelerine yer verildi.

Pakistan, ülke çapında bir siber 'güvenlik ağı' oluşturmak üzere çalışmalara başladı.

Bu güvenlik ağı kapsamında Pakistanlıların kullandığı VPN'lerin de, hükümet tarafından onaylanması gerekmekte. Onaylanmayan VPN ağları, yasa dışı sayılmakta.

Bakanlık ayrıca VPN'lerin müstehcen içerikler izlemek için kullanıldığına da dikkat çekti.