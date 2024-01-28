Pakistan’da Imran Khan’ın destekçileri polisle çatıştı: 7 yaralı

İHA
Pakistan’ın Karaçi kentinde eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) miting düzenledi.
Miting sırasında Khan’ın destekçileri ile polis arasında çatışma çıktı.
Polis ateş açtı
Polis, Khan’ın destekçilerini dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, zaman zaman havaya ateş açtı.
Khan’ın destekçileri ise polise taş atarak karşılık verdi.
7 polis yaralandı
Polis, çıkan olaylarda onlarca kişiyi gözaltına alırken, 7 polisin yaralandığını açıkladı.
Çatışmanın Khan destekçilerinin miting sırasında bölgedeki bir yolu trafiğe kapatmaya çalışması nedeniyle patlak verdiği aktarılarak, mitingin izinsiz olarak düzenlendiği belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış