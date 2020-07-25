Pakistan'da keçiyi koyun diye sattılar

Pakistan'da keçiyi koyun diye sattılar

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Kurban Bayramı için alınan kurbanlık koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı.

Pakistan’da 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile kurban satışları başladı.

Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi.

ÜZERİNE KOYUN YÜHÜ YAPIŞTIRIP, SATTILAR

Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı. Vatandaş, aldığı hayvanın tüylerinin dökülmesi ile dolandırıldığının farkına varırken, keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pakistan’da yün yapıştırılan keçiyi, koyun diye sattılar İZLE